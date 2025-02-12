Москва, 12 февраля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Лидеры договорились, что конфликт можно завершить мирными переговорами, отметил пресс-секретарь президента.

«Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил о первом телефонном разговоре Путина и Трампа после победы американского политика на президентских выборах. Разговор длился около полутора часов, он был содержательным, отметил Песков. Президенты договорились об организации личной встречи. Путин пригласил Трампа посетить Москву.

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