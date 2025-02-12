Москва, 12 февраля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Чемпионат мира по биатлону является первенством мошенников и тех, кто употребляет разрешённые допинг-препараты. Об этом заявил двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев.

«Чемпионат мира по биатлону сейчас — это первенство мошенников и легализованных допингистов, которыми являются норвежцы», — сказал победитель Олимпиад, слова которого приводит портал «ВсеПроСпорт».

Он признался, что не будет смотреть чемпионат, который проводится до 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Васильев также отметил, что ему неинтересно смотреть состязания, на которых не представлены российские спортсмены.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия спортсменов из РФ. Он подчёркивал, что норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с соревнований.

В середине января Васильев уже заявлял, что сборная Норвегии по биатлону применяет допинг, но Международный союз биатлонистов (IBU) закрывает на это глаза. По его словам, норвежцы употребляют один из бронхорасширяющих препаратов для астматиков.

Кроме того, как утверждает Васильев, норвежские лыжники используют стероиды. В пример он привёл олимпийскую чемпионку Марит Бьорген, которая имеет мощные мышцы.

24 января Дмитрий Васильев выразил мнение, что норвежские биатлонисты и многократные олимпийские чемпионы Тарьей и Йоханнес Бё, которые объявили о завершении карьеры, скорее всего, приняли такое решение не по своей воле. Он предположил, что норвежцы сделали это под давлением внешних факторов.