Москва, 12 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Aaron Schwartz/Global Look Press

По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Обсуждались темы Украины, Ближнего Востока, энергетики и Африки, двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и другие.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили обмен российских и американских граждан, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договорённостей.

Лидеры двух стран договорились о тесном сотрудничестве, которое предполагает в том числе будущие визиты в Россию и США. Российский президент, в свою очередь, поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 12 февраля состоялся разговор российского лидера с его американским коллегой, добавив, что он длился полтора часа. В ходе телефонного разговора, в частности, обсуждался украинский конфликт. Главы государств договорились, что его можно завершить мирными переговорами, заключил Песков.

Ранее и российский лидер, и Трамп отмечали, что готовы к контактам друг с другом. В начале февраля появилась информация о переговорах президентов. Утверждалось, что стороны обсуждали вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. При этом издание The New York Time не раскрыло дату якобы состоявшегося разговора Путина и Трампа. Сам президент США отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.

3 февраля Трамп говорил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее он утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с Москвой и Киевом в течение последних «очень напряжённых» дней.