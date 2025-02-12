Вашингтон, 12 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 12 февраля заявил американским журналистам, что в ходе своего визита в Москву вёл переговоры с «Кириллом».

Anna Moneymaker — Pool via CNP/Global Look Press Стив Уиткофф

О ком именно идёт речь, Уиткофф не уточнил.

«В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого (переговоров об обмене заключёнными. — Прим. ред.). Он стал важным проводником, соединившим две стороны», — сказал спецпосланник Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении гражданина США Марка Фогеля. Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной».

Также Трамп без уточнения деталей анонсировал освобождение одного гражданина 12 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США освободят одного гражданина РФ в обмен на Фогеля. Американские СМИ сообщали, что речь идёт об Александре Виннике.

Уиткофф отметил, что освобождение Россией Фогеля может сигнализировать о характере будущих отношений президентов двух стран и о том, что их дружба продолжится. Это было бы полезно всему миру, заявил спецпосланник Трампа.

Появление Уиткоффа в России — первый важный индикатор того, что команда Трампа действительно готова всерьёз вести переговоры с Москвой, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.