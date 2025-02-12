Таллин, 12 февраля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Эстония готова защищать Украину в будущем, если её территорию вновь охватят боевые действия. Об этом заявил 12 февраля глава эстонского МИД Маркус Цахкна.

Jens Kalaene/Global Look Press

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Это в наших интересах. Однако в соответствии с эстонским законодательством окончательное решение по этому вопросу будет принимать Рийгикогу (парламент республики)», — сказал министр в интервью телерадиокомпании ERR.

Кроме того, Цахкна подчеркнул, что Эстония должна присутствовать за столом переговоров в момент, когда будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Глава МИД уточнил, что эстонское правительство обсуждало эту тему.

Вместе с тем он отметил, что говорить об организации миротворческой или военной миссии пока рано. Министр добавил, что Эстонии следует обеспечить собственную обороноспособность.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявляла, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на Украину. По её словам, минобороны республики обсуждало указанный вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и ЕС.

2 октября глава эстонского минобороны Ханно Певкур отметил, что власти Эстонии допускают возможность отправки своих военнослужащих на Украину. При этом он уточнял, что каких-либо конкретных решений по указанному вопросу не принималось.