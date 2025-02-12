Москва, 12 февраля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа президент РФ Владимир Путин пригласил главу МИД во временном правительстве Сирии Асаада аш-Шибани посетить Россию. Об этом говорится в заявлении канцелярии аш-Шараа по итогам переговоров.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«В ходе телефонного разговора президент Ахмед аш-Шараа подчеркнул прочные стратегические отношения между двумя странами и открытость Сирии для сотрудничества, если это отвечает интересам сирийского народа, а также способствует укреплению безопасности и стабильности», — указано в заявлении.

Уточняется, что Путин также отметил необходимость снятия санкций с Сирии.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Дамаске состоялись переговоры межведомственной делегации России с аш-Шараа. Встреча длилась около трёх часов и в целом прошла конструктивно. Стороны обсудили торгово-экономические связи и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, отметил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Аш-Шараа стал фактическим лидером Сирии после того, как 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул страну, распорядившись о мирной передаче власти.