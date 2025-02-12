Москва, 12 февраля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Российская писательница в жанре молодёжных романов Анна Джейн (Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором в России в 2024 году, сообщает 12 февраля РБК со ссылкой на статистику Российской книжной палаты (РКП).

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Отмечается, что писательница опередила по количеству изданных произведений Фёдора Достоевского, оказавшегося на втором месте в рейтинге. В тройку лидеров также вошёл Михаил Булгаков.

В топ-10 также вошли: Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин, Лев Толстой, Джордж Оруэлл, Майк Омер и Стивен Кинг. Авторы материала указали, что в сравнении с 2024 годом в России продали на 7% больше книг и брошюр. При этом тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.

Анна Джейн написала более 50 книг в жанре молодёжной литературы. Публиковать свои произведения она начала в 2010 году, спустя четыре года писательница издала первую книгу «Музыкальный приворот». 1 февраля 2023 года Анна Потапкина ушла из жизни из-за проблем со здоровьем. Писательнице было 35 лет.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занимает второе место в мире в списке самых читающих стран. Ранее глава государства заявлял, что библиотечные фонды в новых регионах России нужно пополнить книгами русских и зарубежных писателей.