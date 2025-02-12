Киев, 12 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Поскольку НАТО отказывается принимать Украину в свой состав, то Украина будет «строить НАТО» на своей территории, заявил 12 февраля в интервью журналу Economist глава киевского режима Владимир Зеленский.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Деньги на это «строительство» Украина намерена попросить у Вашингтона, сказал Зеленский.

«Если Украины не будет в НАТО, значит, Украина будет строить НАТО на своей территории. Поэтому нам нужна армия, такая же многочисленная, как у россиян сегодня. И для всего этого нам нужно оружие и деньги. И мы будем просить это у США», — заявил глава киевского режима.

Он также отметил, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины в альянсе из-за того, что с идеей вступления Украины в военный блок не согласны США.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Высший приоритет Вашингтона — достижение мира на Украине, сказал он.

В НАТО больше не делают ставок на Украину — её попросту использовали, а затем списали в утиль, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Пентагона 12 февраля также подтвердил, что США не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет. Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.