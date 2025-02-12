Москва, 12 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) представила новый российский автомобильный бренд под названием Tenet. Об этом сообщается в пресс-релизе данной компании.

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«Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями», — говорится в пресс-релизе.

Данный анонс дополнен картинкой с изображением автомобиля, практически полностью скрытого под слоем ткани. На открытом участке можно увидеть логотип бренда, а также большую радиаторную решетку и фары с узорами. Подробности в самой компании пока не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, в конце января заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов сообщил, что выпуск легковых автомобилей в России за год вырос на 38%. По грузовым автомобилям и автобусам темпы роста были ниже ― 7% и 1% соответственно, добавил он.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 27 января сообщил, что впервые начал выпуск новой Lada Vesta, оснащённой шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Ранее в компании заявили, что начнут выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. В этом семействе будет седан, универсал и его кросс-версия. Мощность двигателя новой модели составит 106 л. с.