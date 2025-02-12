Киев, 12 февраля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля в интервью журналу Economist заявил, что если США не помогут Украине, то президент России Владимир Путин её «съест».

Tarasov/Global Look Press

Боевых бригад в ВС РФ больше, чем у Украины и Европы вместе взятых, а потому европейские страны не смогут оказать России сопротивления, сказал Зеленский.

«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США [Путин] постепенно съест нас. Европа не сможет ничего сделать. Ничего. Это очень серьёзно», — сказал глава киевского режима.

Власти РФ неоднократно подчёркивали, что Москва не собирается нападать на западные страны.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее заявлял, что страны Европы не смогут обеспечить безопасность Украины без США. Гарантии безопасности без Вашингтона — это «не настоящие гарантии», отмечал он.

В том же интервью глава киевского режима отметил, что если НАТО по решению США отказывается принимать Украину в свой состав, то киевский режим должен «строить НАТО на своей территории» и для этого будет просить у Вашингтона деньги и оружие.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Хегсет также подтвердил, что США не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет. Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», отметил он.