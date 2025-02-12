Санкт-Петербург, 12 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге медикам пришлось вызвать бригаду МЧС для того, чтобы вынести из квартиры больного мужчину весом 400 кг. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«400-килограммового петербуржца пытаются транспортировать в больницу из его квартиры на проспекте Луначарского — для этого медики запросили помощь спасателей и МЧС», — указано в публикации.

По предварительным данным, у мужчины подозрение на пневмонию. Уточняется также, что сотрудники скорой лишь на месте осознали, что им потребуется дополнительная помощь со стороны МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года в Москве 400-килограммового мужчину для госпитализации пришлось эвакуировать через окно. Он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Однако из-за веса почти в 400 кг москвич просто не смог пройти в двери. Больного пришлось выносить спасателям через балкон, при помощи лестницы.

Кроме того, в обычную машину скорой мужчина тоже не поместился, поэтому для него вызвали более вместительное авто. Вся операция по госпитализации заняла порядка четырёх часов. Как рассказали соседи, он не выходил из квартиры последние 10 лет.