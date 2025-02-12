Москва, 12 февраля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. На фоне игнорирования проблем кибербуллинга администрацией зарубежных социальных сетей пора делать выбор в пользу отечественных сервисов, на которых пользователи не воспринимаются как расходный материал, заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В 2025 году проблема кибербуллинга достигла критического уровня, а основными площадками его распространения стали социальные сети. Согласно данным Cyberbullying Research Center, 42% случаев онлайн-агрессии фиксируются в Instagram (принадлежит META — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), 37% — в Facebook (*принадлежит META — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), 31% — в Snapchat. WhatsApp, YouTube и X (ранее Twitter) также остаются местами для травли, хоть и в меньшей степени. Несмотря на заявления платформ о борьбе с кибербуллингом, 74% подростков считают, что соцсети делают слишком мало для его предотвращения.

«Если даже подростки и взрослые на Западе сталкиваются с кибербуллингом в таких чудовищных масштабах, то представьте себе, насколько бесправными остаются российские пользователи на иностранных площадках», — сообщил Немкин.

Депутат уточнил, что на этих платформах любой аккаунт может быть удалён без объяснений, а жалобы на травлю зачастую игнорируются, попытки защитить себя блокируются. Немкин призвал перестать играть по их правилам и делать выбор в пользу отечественных платформ, на которых пользователи не воспринимаются как расходный материал. Отечественные площадки, по словам депутата, уже стали безопасным пространством для общения и самовыражения, где уважение и поддержка стоят в приоритете.

Критики отмечают, что меры, принимаемые соцсетями, в лучшем случае поверхностны. Например, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) заявляет, что предотвращает 88,9% случаев кибербуллинга еще до того, как пользователи подают жалобы, а Instagram — 96,9%. Однако статистика свидетельствует об обратном: количество случаев травли в интернете продолжает расти. Пользователи считают, что платформы недостаточно активно блокируют оскорбления и преследования.

«Западные соцсети ежегодно заявляют о борьбе с кибербуллингом, однако на практике продолжают игнорировать истинные масштабы этой проблемы. В результате пользователи оказываются не в безопасном пространстве для общения, а в токсичной среде, где травля, харассмент и дискриминация стали привычной нормой», — заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер.

По его мнению, алгоритмы этих платформ прекрасно справляются с продвижением рекламы и цензурированием неудобных мнений. Но при этом, добавил Геллер, они не способны эффективно противостоять преследованию пользователей.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября образовательная платформа «Сферум» по результатам социологического опроса сообщила, что в России свыше 75% учителей становились свидетелями кибербуллинга среди своих учеников. При этом учителя высказали мнение о том, что нужно стараться предотвращать травлю. Почти 38% заявили, что нужно проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Выступая на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике 29 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг.

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что, согласно исследованию «Движения первых», 75% подростков сталкивались с травлей или как жертвы, или как свидетели. Депутат предложил обратиться в Минпросвещения с запросом о подготовке законопроекта об ответственности за буллинг.

Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» 6 ноября сообщила о запуске Месяца борьбы с кибербуллингом. Согласно исследованию компании, каждый третий пользователь «ВК» сталкивался с буллингом в Сети.