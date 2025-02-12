Йошкар-Ола, 12 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Суд решил не отправлять под арест основателя IT-компании ISpring Юрия Ускова, задержанного по делу о мошенничестве. Кроме того, был освобождён глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников, который также является фигурантом этого расследования.

Кадр из видео Юрий Усков

Решение выносил Йошкар-Олинский городской суд. Следователи просили назначить Ускову домашний арест. В отношении Плотникова поступило ходатайство заключить его под стражу.

Ранее против них Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Оно касалось сделок с муниципальными земельными участками.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления собственной безопасности МВД РФ установили причастность одного из своих коллег к многомиллионному мошенничеству с землей во Всеволожском районе Ленинградской области. Удалось выявить, что махинаторов было несколько, в том числе один из сотрудников управления.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, хищение было совершено в 2022 году под предлогом продажи крупного земельного участка во Всеволожском районе.