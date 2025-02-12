Москва, 12 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка будет считаться успешно пройденным в случае, если они дадут 30% и более правильных ответов, следует из законопроекта, подготовленного Рособрнадзором и опубликованного 12 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Указанный минимум предлагается установить при приёме ученика в любой класс.

«Минимальное количество баллов (…): не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего образования», — сказано в тексте законопроекта.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Госдума приняла закон о запрете на приём в школы детей иностранцев без знания русского языка. Документ предусматривает обязательное тестирование для детей перед зачислением в образовательные учреждения. Закон вступил силу с 1 января 2025 года.

Президент Владимир Путин поддержал закон против приёма в школы детей, не знающих русский язык. Он отметил, что ребёнка, который не знает русского языка, не получится ничему научить.

В соответствии с проектом, разработанным Минпросвещения, иностранные граждане, чьи дети не смогли пройти тестирование по русскому языку и не поступили на обучение в школу, могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, детей будут направлять на платное обучение по дополнительным общеразвивающим программам изучения русского языка.