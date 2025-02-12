Киев, 12 февраля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк в мае 2024 года, отказался признавать, что испытывает жажду власти.

«У меня нет никаких болезней, связанных с властью. Я люблю жизнь и свободу. Вот почему я борюсь за свободу», — сказал он в беседе с журналистами издания The Economist.

11 февраля эстонская газета Postimees писала, что в Вашингтоне нынешнего главу киевского режима считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию, поэтому, говоря о необходимости провести президентские выборы на Украине, команда Трампа хочет сместить нелегитимного Зеленского.

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