Москва, 12 февраля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города принять в участие в голосовании по проекту нового Большого Московского цирка через портал «Активный гражданин».

Идея создания нового объекта связана с устареванием здания цирка на проспекте Вернадского. Он был построен более 50 лет назад. В связи с износом постройки посетители, артисты и сотрудники учреждения сталкиваются с проблемами, в числе которых протекающая во время дождей крыша, нагрузки на систему вентиляции и кондиционирования, нарушение работы механизмов сменных манежей.

Голосование призвано определить, каким будет новый цирк. Жителям города предстоит ответить на несколько вопросов. Первый из них посвящен необходимости создания цирка, соответствующего требованиям комфорта и безопасности зрителей, артистов и животных.

В рамках ответа на второй вопрос участники голосования выберут, какой вариант создания объекта они считают предпочтительным. Один из вариантов предполагает возведение нового цирка, который будет соответствовать мировым стандартам и предоставит все необходимые условия для проведения уникальных представлений.

В нём будут установлены вращающиеся арены, а под куполом будет создан искусственный водопад. Планируется обустроить бассейн для водных номеров и создать новые зоны отдыха. Также на проспекте Вернадского появится пространство, где будут созданы лучшие условия для содержания животных и проведения представлений.

Второй вариант предполагает строительство современного цирка на новом месте. Он также будет оборудован передовыми технологиями и инструментами.

Строительство нового цирка даст возможность установить в здании систему сменных манежей. В их числе будут арены с LED-освещением, а также водные и ледовые арены. Благодаря этому зрители смогут увидеть разнообразные номера в рамках одного представления.

«Можно, конечно, отремонтировать старое здание цирка, но создать там подобные условия будет невозможно. Другое решение — построить новое здание. Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку. И, если быть, то где — на старом месте у метро «Университет» или в другом месте?» — отметил Собянин.

Применение инновационных технологий и использование новейшего оборудования позволят артистам и дрессировщикам создавать сложные номера, которые будут превосходить лучшие образцы циркового искусства.