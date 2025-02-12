Брюссель, 12 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. В военном конфликте на Украине наступил критический момент, заявил 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Министр обороны США Пит Хегсет

Позиция США состоит в том, что конфликт должен прекратиться, сказал Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»).

«Мы находимся в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание чёткое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться», — заявил глава Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, Хегсет в своём выступлении отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Высший приоритет Вашингтона — достижение мира на Украине, заявил также Хегсет. Кроме того, он отметил, что США считают главным приоритетом сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона также подтвердил, что США не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет. Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.