Москва, 12 февраля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе (НАТО) больше не делают ставок на Украину, ведь её попросту использовали, а затем списали в утиль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Ещё недавно риторика НАТО сводилась к призывам разгромить Россию на поле боя, нанести русским стратегическое поражение. Также они регулярно проводили мысль о том, что российская экономика порвана в клочья. Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — указала она в публикации, комментируя недавнее заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы планах России напасть на страны альянса.

Захарова отметила, что рассуждения Рютте о том, кто проиграет при потенциальном вооружённом столкновении России и НАТО в Европе, уже говорит о том, что акцент с Украины сместился, и что «украинский проект» Запада уже проиграл.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля военная разведка Дании заявила, что Россия сможет вести локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев, через два года станет реальной угрозой для некоторых стран НАТО в Балтийском регионе, а через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне в Европе.

15 января Рютте, выступая в Европарламенте, также заявлял, что странам альянса нужно готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По его мнению, если этого не сделать, то через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

А 22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала наращивать оборонные расходы в странах Евросоюза. По её мнению, это нужно сделать, сокращая социальные расходы, в том числе финансирование школ и больниц.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу. Он отметил, что антироссийскую пропаганду раскручивают на высоком уровне, чтобы оправдать гонку вооружений. Глава государства добавил, что отношения страны с рядом европейских государств деградировали, но не по вине Москвы.