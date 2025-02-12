Киев, 12 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Жители Украины уже устали от вооружённого конфликта с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Люди устают. Это настроение идёт волнами. Долгий вооружённый конфликт, конечно. Энергия угасает», — отметил он.

Зеленский добавил, что не все бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сумели сохранить высокий боевой дух, а также пожаловался на собственные проблемы с давлением, которые мучают его с 2022 года.

Ранее журнал The Economist написал со ссылкой на источники в генштабе Украины, что боевики украинских формирований массово бегут с фронта на фоне падения их морального духа. Отмечалось, что доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%.

А 1 декабря британская газета The Financial Times (FT) сообщила, что за первые десять месяцев 2024 года из украинской армии дезертировало больше бойцов, чем за два вместе взятых предыдущих года. По данным авторов публикации, с января по октябрь украинской прокуратурой было возбуждено порядка 60 тыс. уголовных дел в отношении оставивших свои позиции военных ВСУ.