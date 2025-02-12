Москва, 12 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Европейские спортсмены, участвующие в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, отказались бойкотировали соревнование из-за участия в нем олимпийского чемпиона из России Александра Большунова. Об этом 12 февраля сообщили организаторы гонки.

«Мы получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов у нас нет», — процитировало ТАСС представителя пресс-службы соревнования.

Организаторы отметили, что их цель — сделать гонку честной и качественной.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля стало известно, что Большунов выступит на международных соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic на севере Италии. В пресс-службе турнира уточнили, что спортсмен заявлен среди участников гонки на 30 км, которая пройдет в регионе Трентино-Альто-Адидже 13 февраля. Его фамилия помечена в списке изображением российского флага.

Организаторы гонки объяснили участие трехкратного олимпийского чемпиона своей аполитичностью. Они придерживаются позиции, что спорт должен оставаться вне политики. Спорт должен быть средой справедливости, уважения и взаимопонимания во всех странах, добавили в оргкомитете.

Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных соревнованиях из-за решения FIS, обусловленного ситуацией на Украине. Однако гонка в Италии не входит в число мероприятий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что лыжник Большунов уехал тренироваться в Европу в соответствии с индивидуальным планом. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко уточнил, что спортсмен тренируется в Альпах и вернётся на родину 20–21 февраля.