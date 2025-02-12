Париж, 12 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Независимую французскую журналистку Наташу Рей, которая заявила, что жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, является мужчиной, лишили пенсии по инвалидности. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

Alexis Sciard/Global Look Press

«Ведомство Caisses d’allocations familiales приостановило выплату моей пенсии по инвалидности, а также заблокировало некоторые мои права. В феврале я осталась без средств к существованию, несмотря на все мои жалобы. Французский режим чудовищен», — поделилась она.

В 2021 году Наташа Рей, вместе с редактором одного из изданий Ксавье Пуссаром, стали активно распространять версию о трансгендерности Брижит Макрон. В 2022 году в Сети появилось видео, в котором утверждается, что Брижит ранее звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат подали в суд на распространителей слухов, требуя компенсации за вмешательство в личную жизнь. Однако суд отклонил иск, квалифицировав его как публичную клевету.

В июне 2023 года Апелляционный суд Кана вынес приговор, признав Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс) виновными в клевете. Это произошло по случаю выступления Рей на YouTube-канале Руа. В сентябре 2024 года суд Парижа вынес приговор, признав двух женщин виновными в клевете и приговорив их к штрафам в размере 13,5 тысячи евро.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2025 года Наташа Рей, осуждённая за свои высказывания о Брижит Макрон, заявила о намерении подать заявление на политическое убежище в России. Её адвокат Франсуа Данглеан, столкнувшийся с давлением во Франции, предложил обратиться за убежищем в США, однако Рей отвергла этот вариант, назвав американский империализм нежелательным. Она также добавила, что Россия всегда была второй страной в её сердце.