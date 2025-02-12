Красноярск, 12 февраля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. В Красноярске 16-летняя школьница родила ребёнка в ванной и выбросила его в мусорный бак, сообщил 12 февраля Telegram-канал Kras Mash.

СК РФ

«16-летнюю девочку привезли в больницу с кровотечением. Оказалось, школьница недавно родила. Врачам соврала, что отдала малыша прохожей, но выяснилось, что это не так», — сказано в публикации канала.

Следователи установили, что младенец появился на свет в ванной в доме школьницы. Роды принимала мать подростка. Когда роженица решила избавиться от ребёнка, женщина не стала этому перечить. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование дела поставила на контроль прокуратура региона.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля в Ставрополе было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своей 4-месячной дочери. По версии следствия, женщина, раздражённая плачем младенца, задушила его подушкой. Когда отец ребёнка вернулся с работы, он обнаружил тело дочери и сразу сообщил в правоохранительные органы.

В 2021 году жительница Красноярского края родила ребёнка у себя дома и выбросила его в Енисей. По словам роженицы, младенец не подавал признаков жизни, не кричал и не двигался. Полагая, что ребёнок родился мёртвым, она избавилась от него. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» (ст. 106 УК РФ).