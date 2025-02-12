Москва, 12 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В Москве суд заключил под стражу пенсионерку, которая пыталась организовать убийство собственного мужа за 5 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Столичный главк СК РФ сообщал, что 69-летняя женщина искала киллера для убийства собственного мужа, с которым на тот момент разводилась. Пенсионерка готова была отдать убийце 5 млн рублей, чтобы тот отравил её супруга, однако человек, взявший её заказ, обратился в правоохранительные органы. Теперь женщине предъявлено обвинение как организатору, который совершил приготовление к убийству мужа по найму и из корыстных побуждений (часть 1 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

«С учётом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в приготовлении убийства своего мужа. В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что свою вину женщина не признала.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября 2024 года стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело женщины, заказавшей убийство собственного сына, и её подруги, которая искала киллера. Как утверждают правоохранители, 68-летняя обвиняемая решила убить своего ребёнка из-за чувства неприязни к нему и привлекла к совершению преступления свою 51-летнюю подругу, которая должна была найти возможного исполнителя убийства.