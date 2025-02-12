Москва, 12 февраля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ в московском парке Зарядье, вновь проверят на вменяемость. Такое решение 12 февраля вынес Второй Западный окружной военный суд.

Владимир Астапкович/РИА Новости Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Как следует из определения суда, фигуранту уголовного дела о теракте назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

В связи с этим судебный процесс по делу приостановили. Проходить экспертизу Ахъядов будет в ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ».

Как передавало ИА Регнум, Ламберд Ахьядов напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции вечером 31 января 2022 года на парковке под парящим мостом в парке «Зарядье». 33-летнему Святославу Серову он нанес 16 ударов ножом. У погибшего остались жена и двое детей.

Также подозреваемый пытался ударить ножом в голову сотрудника Росгвардии Александра С., а полицейскому спецполка ГУ МВД по Москве Сергею С. плеснул в лицо струю из баллончика с перцовым газом. Как сообщил источник ИА Регнум, росгвардеец и полицейский пострадали, когда задерживали убийцу. Боец ОМОН сумел выбить нож из руки Ахъядова, а вот сотруднику полиции пришлось обращаться к медикам.

2 января 2023 года Ахьядова арестовали по решению суда. 18 декабря прошлого года следствие завершило расследование убийства инспектора МАДИ. В окончательной редакции фигуранту предъявили обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации.

В ходе следствия установлено, что Ахьядов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), был завербован в Турции. Также выяснилось, что Ахьядов является бойцом смешанных единоборств и даже выступал в одном из самых престижных российских промоушенов — АСА. Ему грозит пожизненное лишение свободы.