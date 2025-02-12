Мадрид, 12 февраля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Группа испанских учёных в ходе экспедиции обнаружила в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, сообщила 12 февраля газета El País.

Global Look Press

Учёные наблюдали выбросы метана в океане длиной до 700 м и шириной до 70 м, такие выбросы могут стать «бомбой для климата планеты», сказано в материале.

Эксперты отметили, что данное соединение накопилось в морских недрах около 20 тыс. лет назад в результате разложения органического вещества в виде гидратов метана.

«Мы подсчитали, что в этом районе есть 24 гигатонны углерода, накопленного в гидратах метана, что эквивалентно выбросам всего человечества за два года», — рассказал геолог Роже Урхелес.

Замороженный твёрдый метан превращается в газ, и если в Арктике такие явления уже фиксировались, то в Антарктиде их обнаружили впервые, отметили эксперты. Учёные предполагают, что газ прорывается из недр Земли вдоль разломов.

Нестабильность морских отложений может вызвать огромные оползни на континентальном склоне, которые в свою очередь могут стать причиной цунами, указали геологи.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале британская газета The Daily Mail сообщила, что в образцах снега в Антарктиде обнаружили частицы микропластика. Предполагается, что они попали туда с верхней одежды, верёвок или флагов, которые используются для обозначения безопасных маршрутов на научных базах и вокруг них.

Пресс-служба Арктического и антарктического НИИ России в феврале проинформировала, что от крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером около 80 кв. км. Британский океанограф Эндрю Мейерс ранее отмечал, что самый большой в мире айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия, расположенным в южной части Атлантического океана.