Москва, 12 февраля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили 12 февраля в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Кадр из видео Алексей Копайгородский

Соответствующее ходатайство ранее подали органы предварительного следствия.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича», — сообщила пресс-служба в своём Telegram-канале.

Копайгородский останется под арестом до 17 мая включительно. Суд также отказал в удовлетворении просьбы обвиняемого и его адвокатов, которые призывали изменить меру пресечения на ту, которая не была бы связана с содержанием под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, Копайгородский после увольнения с должности мэра отправился добровольцем в зону спецоперации. В сентябре был задержан в Луганске. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.

25 сентября Копайгородского арестовали. Бывший мэр свою вину не признал. Позднее стало известно, что в уголовном деле Копайгородского могут появиться новые фигуранты. Утверждалось, что неустановленные соучастники продолжают находиться на свободе.

3 октября суд арестовал имущество членов семьи Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать. 11 ноября появилась информация, что суд наложил арест на кредитный счёт жены Копайгородского Янины. Под арест попали 99,6 млн рублей, которые женщина хранила на счету в банке.

13 ноября суд отправил супругу бывшего мэра Янину Копайгородскую под домашний арест. Её обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).