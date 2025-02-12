Москва, 12 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Интерес к Всероссийской муниципальной премии «Служение» растёт, а количество проектов, направленных на поддержку молодёжи, увеличивается, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

12 февраля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам приема заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Она проводится по поручению президента России Владимира Путина и присуждается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Гусева рассказала, что интерес людей к премии растёт, и это подтверждается увеличением числа команд, подающих заявки. По её словам, в этом году организаторы получили заявки от 21 700 команд.

«В этом году особое внимание уделяется проектам, которые направленны на поддержку молодежи и развитие межнационального единства. Мы видим, что молодежь активно идет в муниципалитеты, и это очень важно для будущего нашей страны»,— уточнила специалист.

Гусева призвала всех граждан активно участвовать в голосовании за проекты, которые им нравятся, подчеркивая, что это уникальная возможность поддержать инициативы, направленные на улучшение жизни в своих муниципалитетах. Церемония награждения победителей премии «Служение» пройдет в апреле и будет приурочена ко Дню работника местного самоуправления.

По мнению главного управляющего партнёра по городскому развитию ВЭБ.РФ, члена Наблюдательного совета премии Ирины Макиевой, премия «Служение», которая проводится во второй по счету раз, стала поистине народной.

«Мы видим, что премия «Служение» для муниципалитетов очень важна. Мы видим, какое значение они ей придают, с каким большим удовольствием участвуют. Потому те цифры, которые были озвучены Ириной Гусевой, конечно, говорят сами за себя. В этом году наблюдательный совет поставил задачу, чтобы эта премия стала ближе к народу. Мы считаем, что наша задача — стать премией по-настоящему народной — выполнена», — сказала Макиева.

Член наблюдательного совета добавила, что премия позволяет выделить лучшие муниципальные практики, которые впоследствии можно масштабировать на всю страну. Макиева уточнила, что это упрощает работу муниципалитетов, которые могут внедрить у себя уже готовые и проверенные решения.

«По итогам прошлого года у нас было около 19 тысяч заявок. В этом году мы более чем в два раза превысили количество заявок, которые поступили. Это более 41 тысячи»,— рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Он отметил, что изменились правила участия. С его слов, в этом году можно было подавать не только индивидуальные заявки, но и коллективные. Таким образом, в заявочной кампании приняли участие более 200 тысяч человек, отметил Грачев.

«Если сравнить с показателями первого этапа премии, то в этом году Югра направила более полутора тысяч заявок, тогда как в прошлом — всего 1118. Это говорит о растущем авторитете проекта и готовности делиться опытом»,— рассказал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Он также анонсировал проведение региональных дней в Ханты-Мансийске в преддверии форума «Малая родина — сила России», который пройдет 21 и 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, I всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» прошёл в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» в январе 2024 года. В нём приняли участие более 7,5 тыс. глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций.

Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских регионов назвал укрепление кадрового потенциала муниципалитетов очень важным направлением. Он призвал активнее привлекать к работе в муниципалитетах вернувшихся с фронта участников СВО.