Виннипег, Канада, 12 февраля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Вооруженный ножом мужчина ворвался в польско-украинский храм в канадском Виннипеге и напал на священника. Об этом сообщил телеканал CBC News.

Кадр из видео

Инцидент произошел вечером 9 февраля в церкви Святого духа на Селкирк-авеню. Злоумышленник набросился на 38-летнего пастора, который стоял у алтаря и читал молитву, попытался схватить его и ударить. Священнослужитель смог увернуться и убежать.

После этого нападавший вонзил нож в алтарь и сел на стул неподалеку. Прихожане помогли полиции задержать его. Выяснилось, что это 50-летний местный житель, предположительно, уроженец Польши.

«Этот человек известен полиции по прошлым инцидентам», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение в нападении на священника и поместили под стражу. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года подобный случай произошел в австралийском Сиднее. Мужчина напал с ножом на епископа во время службы в храме, относящемся к Ассирийской церкви. На помощь священнику бросились прихожане. Двое из них, а также сам епископ, получили ранения. Нападавшего задержали, преступление было классифицировано как террористический акт.