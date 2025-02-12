Вашингтон, 12 февраля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, заявил 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет.

Global Look Press

Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, сказал Хегсет на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»).

«Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы, США не направят туда свои войска», — заявил глава Пентагона.

Договорённости должны быть прочными, гарантии безопасности для Украины не должны представлять собой «третьи Минские соглашения», сказал Хегсет.

Ранее он также отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Высший приоритет Вашингтона — достижение мира на Украине, заявил также Хегсет. Кроме того, он отметил, что США считают главным приоритетом сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передавало ИА Регнум, Хегсет ранее уже отмечал, что США не намерены отправлять войска на Украину. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мира на Украине, указывал глава Пентагона.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял, что страны Европы не смогут обеспечить безопасность Украины без США. Гарантии безопасности без Вашингтона — это «не настоящие гарантии», отмечал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.