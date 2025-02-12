Вашингтон, 12 февраля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину в качестве сдерживающих сил станет серьезной проблемой для европейских стран, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Global Look Press

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что развертывание такого контингента маловероятно из-за нехватки кадров в армиях Европы и экономических трудностей. Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил, что отправка возможна только при поддержке США, иначе войска окажутся уязвимыми.

Как сообщало ИА Регнум, вчера глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что даже 150 тыс. иностранных «миротворцев» не изменят соотношение сил, поскольку общая численность ВСУ и союзных войск будет уступать российской армии.

26 января дипломат Родион Мирошник заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия России станет законной целью для ВС РФ. Мирошник считает, что предложения о якобы миротворческих контингентах выдвигаются не с целью достижения мира, а для сохранения киевского режима от поражения.