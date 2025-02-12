Брянск, 12 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Гражданин Германии, несогласный с политикой властей страны, переехал жить в Россию. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Виктор Драчев/ТАСС

Ведомстве уточнили, что 59-летний мужчина обратился в управление по вопросам миграции в Брянской области с заявлением о разрешении на временное проживание в конце ноября прошлого года. Разрешение ему оформили сотрудники полиции в Брянске. Гражданин ФРГ поблагодарил российских полицейских за помощь.

«Решение переехать в Российскую Федерацию он принял в связи с несогласием с государственной политикой своей страны», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В УМВД добавили, что положительное решение по заявлению приняли на основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим ценности России.

Как передавало ИА Регнум, указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, Путин подписал 19 августа 2024 года. Документ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также российский лидер поручил Министерству иностранных дел составить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

В конце января российское гражданство получил шеф-редактор итальянской редакции International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди, который более двух лет освещает ход спецоперации. Он подчеркнул, что для него это очень важно.

Посол России в Париже Алексей Мешков 6 февраля сообщил, что во Франции произошёл всплеск интереса к российскому гражданству — так, проживающие в стране потомки русских эмигрантов начали чаще обращаться с просьбой предоставить им паспорт РФ.

В августе прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию. По её словам, они обращаются в посольства России за видами на жительство или визами, чтобы сохранить свою семью.