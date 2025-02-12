Москва, 12 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Отмечается, что беседа Путина и президента переходного периода Сирии носила конструктивный, деловой и содержательный характер. Лидеры обстоятельно обсудили текущую ситуацию в республике, а также затронули ряд актуальных вопросов, касающихся взаимодействия в торговле, экономике, образовательной и иных областях.

Российский президент в беседе с аш-Шараа акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Дамаске состоялись переговоры межведомственной делегации России с аш-Шараа. Встреча длилась около трех часов и в целом прошла конструктивно. Стороны обсудили торгово-экономические связи и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, отметил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Аш-Шараа стал фактическим лидером Сирии после того, как 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул страну, распорядившись о мирной передаче власти. Россия предоставила убежище Асаду и его семье. Главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, был назначен Мухаммед аль-Башир.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась помогать Дамаску до тех пор, пока само сирийское государство будет продолжать боевые действия, отмечал Путин. Ещё в 2015 году он указывал, что речь идёт о внутренней проблеме республики, и «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».