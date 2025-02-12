Вашингтон, 12 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. США считают, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, нереалистично, заявил 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет.

Global Look Press

«Мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — сказал Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»).

Кроме того, Вашингтон не считает реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта вступление Украины в НАТО, заявил глава Пентагона.

«США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования», — отметил он.

Высший приоритет Вашингтона — достижение мира на Украине, заявил Хегсет. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на достижение мира совместными усилиями, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.