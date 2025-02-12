Баку, 12 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку освобождает помещение, в котором ранее располагался, а вывеска со здания уже полностью демонтирована. Об этом сообщил представитель компании.

РИА Новости

«Вывеску со здания уже полностью сняли», — сообщил представитель Русского дома.

В сети также появились фотографии помещения, на которых видно, что со стен фойе и актового зала сняли картины, плакаты и афиши, а также была свёрнута передвижная выставка.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом в Азербайджане обязали освободить арендуемое помещение в течение 1,5 месяца из-за якобы планов арендодателя продать его в ближайшее время. Он уточнил, что, согласно азербайджанскому законодательству, центр нужно было зарегистрировать в качестве юридического лица, однако Баку игнорировал обращения Москвы о помощи в этом вопросе.

11 февраля в пресс-службе компании сообщили, что Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности. В частности, в этот день начался демонтаж вывески.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что Москва готова решить вопрос с регистрацией Русского дома в Баку, предприняв все необходимые шаги в рамках законодательства Азербайджана.

Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом в столице республики и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе если будут контакты на высшем уровне между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.