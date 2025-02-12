Москва, 12 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Михаила Пессиса, обвиняемого в мошенничестве. Пессис является главой дизайнерской компании Milan Morady и инвестором бренда спорткаров Spyker.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Судья постановил избрать в отношении Пессиса меру пресечения в виде заключения под стражу, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции в Россию. Кроме того, Пессис также фигурирует в деле о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). В суде было озвучено, что он был объявлен в федеральный розыск в 2024 году, а в международный — в январе 2025 года. В материалах дела имеются допрос свидетелей и рапорт о признаках преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2020 года Михаил Пессис приобрел нидерландскую автокомпанию Spyker. Бренд начал производить конные экипажи в конце 1880-х годов, а с 1900 года переключился на выпуск автомобилей. Компания прекратила работу в 1926 году, но в 1999 году была возрождена, а в 2020 году приняли решение снова запустить производство.