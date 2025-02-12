Вашингтон, 12 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Продолжение дружественных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полезно всему миру, заявил 12 февраля спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Global Look Press

Он предположил, что освобождение Россией гражданина США Марка Фогеля может сигнализировать о характере будущих отношений президентов двух стран и о том, что их дружба продолжится.

«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», — сказал спецпосланник Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. В Белом доме заявили, что переговоры прошли успешно, и Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной». Также Трамп без уточнения деталей анонсировал освобождение одного гражданина 12 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США освободят одного гражданина РФ в обмен на Фогеля.

Появление Уиткоффа в России — первый важный индикатор того, что команда Трампа действительно готова всерьёз вести переговоры с Москвой, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.