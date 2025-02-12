Москва, 12 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Специалисты со всего мира будут изучать экономическое чудо России, которая в условиях санкций демонстрирует хорошие результаты своего развития. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение», — отметила она.

Матвиенко уточнила, что рост ВВП и доходов бюджета обусловлен огромным трудом россиян, а также эффективной работой президента России Владимира Путина, который находится в постоянном контакте с правительством страны.

«Многие экономисты мира будут анализировать это экономическое чудо в России, при таком давлении внешнем, санкциях. И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации», — добавила спикер Совфеда.

При этом сенатор подчеркнула, что экономическая ситуация в России остаётся непростой, обратив особое внимание на проблему кадрового голода. Матвиенко призвала соответствующие ведомства взять этот вопрос на контроль.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

Путин также отмечал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.