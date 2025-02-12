Москва, 12 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Формулы мира, предлагаемые Киевом и Западом, в нынешних реалиях несостоятельны, заявил 12 февраля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

Nazar Fury/Global Look Press

Как отметил замсекретаря Совбеза, возможность решить украинский конфликт мирным путём была всегда. Для этого Киеву и Западу необходимо отбросить нереалистичные формулы и быть готовым устранить реальные причины напряжённости.

«Что касается нового «Минска». Ситуация изменилась кардинально, и разные формулы, которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны», — сказал Шевцов журналистам.

Замсекретаря Совбеза добавил, что условия Минских договорённостей, которые были подписаны 10 лет назад, более приемлемы для Киева. Так, появилась бы возможность запустить процесс национального примирения и строить государство, защищавшее права своих граждан, а не «жертвующее бы ими в угоду западным неоколониальным устремлениям».

Шевцов напомнил, что Россия была единственной страной, готовой выполнить взятые в рамки соглашений обязанности. Позже лидеры остальных государств признавались, что рассматривали «Минск-2» как возможность для Киева накопить военные силы.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Харбине заявил, что так называемые формулы мира, которые предлагают Запад и Киев для урегулирования конфликта на Украине, основаны на «хотелках», а не на желании добиться мира.

Глава государства напомнил, что в 2022 году в ходе российско-украинских переговоров, проходивших в Минске и Стамбуле, представители киевского режима предварительно подписали соглашение с условиями мирного урегулирования, но потом сорвали переговорный процесс.