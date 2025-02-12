Симферополь, 12 февраля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Намерение США получить доступ к редкоземельным металлам указывает на запуск процесса по взысканию репараций с Украины. Об этом 12 февраля заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов «РИА Новости».

Николай Лазаренко/РИА Новости

«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов», — сказал Смирнов.

Он выразил мнение, что Украина в первую очередь обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам из-за «безумной политики», которую Киев проводил с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Украины гарантировать безопасность вложенных в страну средств США, потому что в какой-то момент она «может стать Россией». Возможным предметом обмена он назвал доступ к запасам редкоземельных металлов, которым располагает киевский режим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал свершившимся фактом вхождение ряда бывших украинских регионов в состав РФ. Заявление по редкоземельным металлам — это коммерческое предложение, отметил он и добавил, что Вашингтону вообще не следовало бы помогать Киеву, чтобы тем самым способствовать завершению конфликта.