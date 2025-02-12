Киев, 12 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Причём их дефицит уже критический, сообщила 12 февраля заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Также она отметила уличила командование украинской армии во лжи об эффективности систем ПВО.

«Когда воздушные силы в очередной раз врут об «обломках» и идут на поводу у [главкома ВСУ Александра] Сырского, сокращая ПВО. <…> Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО», ― написала парламентарий в Telegram-канале.

В этой связи она недоумевает, зачем тогда Киев просит новые системы противовоздушной обороны у США, если украинские военные и так всё «сбивают».

Украинское военное руководство всё чаще жалуется на недостаточную мобилизацию и масштабы дезертирства, нехватку военной техники и личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно обращался с просьбой и требовал у Запада увеличить поставки вооружения Украине. 13 ноября он потребовал от западных партнёров оказать новую военную помощь Вооружённым силам Украины и призвал их выполнять обещания о поставках ракет для систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и другой помощи в военной сфере. По его мнению, чем больше будет вооружений у ВСУ, тем быстрее завершатся боевые действия.

Украинская военнослужащая Ульяна Кузик 7 февраля сообщила, что в Вооружённых силах Украины наблюдается серьёзный дефицит операторов дронов.

3 февраля агентство Associated Press со ссылкой на источник написала, что украинские формирования из-за катастрофической нехватки личного состава и трудностей со снабжением теряют позиции под Красноармейском. Офицеры украинской армии пожаловались на отсутствие резервов, необходимых для дальнейшего удерживания позиций, в то время как новобранцы не справляются с поставленными задачами. Они плохо обучены, не имеют опыта и поэтому часто сбегают с позиций.