Санкт-Петербург, 12 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы украинских диверсантов Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, которые перед Днём Победы в 2023 году подорвали одну и заминировали более десяти опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, сообщила 12 февраля руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербургаа

Майструка и Усатенко признали виновными в диверсии, теракте и ряде других преступлений.

«Военный суд назначил наказание: Майструку — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее — в ИК (исправительной колонии. — Прим. ред.) строгого режима, со штрафом в 900 тыс. рублей; Усатенко — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее — в ИК строгого режима, со штрафом в 900 тыс. рублей. Также суд взыскал с фигурантов причинённый ущерб в полном объёме», — написала Лебедева в своём Telegram-канале.

Майструк и Усатенко, входившие в диверсионно-террористическую группу службы внешней разведки Украины, пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи двух АЭС, чтобы добиться остановки ядерных реакторов, нарушить работу электростанций и нанести экономический и репутационный ущерб России, отмечается в сообщении.

Диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельное взрывное устройство под семь опор Калининской АЭС, напомнила Лебедева. Ущерб от действий злоумышленников составил 10,8 млн рублей.

Суд признал Майструка и Усатенко виновными в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в контрабанде взрывных устройств и боеприпасов, в покушении на диверсию и теракт и в их совершении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года на первом заседании Западного окружного военного суда по данному делу украинские диверсанты признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений.

В августе 2024 года силовики задержали участников украинской ДРГ, намеревавшихся осуществить ряд диверсий, в том числе на Смоленской и Курской АЭС. Было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещённых на опорах линий электропередачи станций. Подготовкой диверсантов занимались сотрудники британского спецназа.