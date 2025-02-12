Москва, 12 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Неназванного гражданина России освободят из американской тюрьмы в обмен на Марка Фогеля, которого недавно помиловал Владимир Путин, заявил Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что власти США могут выдать Москве арестованного в 2017 году сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. Сейчас россиянин ожидает вынесения приговора в США по делу о сговоре с целью отмывания денег. Семья Винника не верит в свое счастье и очень ждет возвращения Александра домой. Мать Винника сообщила, что созванивалась с сыном накануне вечером, но он ничего не стал ей рассказывать о возможном обмене. Об этом ИА Регнум рассказала мать Александра Винника Вера.

Zuma\TASS Александр Винник

Владимир Путин помиловал американца Марка Фогеля, осужденного в России в 2021 году. Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. 12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ответ США освободят гражданина России — он должен вернуться домой уже на днях.

Официально фамилия россиянина неизвестна, однако американское издание The Wall Street Journal сообщает, что освобожденным может оказаться россиянин Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e. В 2017 году Винника задержали во время семейного отдыха в Греции, затем экстрадировали в США, где мужчину обвиняют по статьям об отмывании денег. Сейчас Александр Винник находится в американской тюрьме в ожидании приговора суда.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Вера Винник

В разговоре с журналистами ИА Регнум мать Винника Вера Петровна рассказала, что созванивалась с сыном буквально вчера вечером, и он ничего ей не сказал о возможном обмене.

«Мы созванивались с Сашей буквально вчера вечером, но ничего такого о возможном обмене и освобождении он не говорил. Мы обсуждали его здоровье — оно у него очень пошатнулось после ареста. Говорили о детях, о том, что мы очень скучаем по нему и ждем домой», — рассказала Вера Винник.

Личный архив Александр Винник с матерью Верой Винник

По словам женщины, Саша бодрится и старается не тревожить её подробностями содержания в американской тюрьме. Однако Винник рассказал матери о том, что в тюрьме у него обострились различные заболевания: болят глаза, появились проблемы с памятью, а также с кишечником. При этом администрация учреждения, где содержат Винника, не занимается его здоровьем должным образом, считает Вера Винник.

Кроме того, женщина отметила, что с ней пока не связывались российские госорганы, которые занимаются международными обменами заключенными.