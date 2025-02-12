Вашингтон, 12 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Сын американского предпринимателя Илона Маска, который возглавляет департамент эффективности государственного управления, корчил рожи и перебивал отца в ходе его совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Bild.

Global Look Press

В публикации отмечается, что бизнесмен стал всё чаще брать на политические мероприятия своего четырёхлетнего сына с необычным именем X Æ A-Xii. Авторы материала предположили, что таким образом Маск пытается мотивировать американцев заводить больше детей.

Однако в ходе недавней пресс-конференции в Овальном кабинете ребёнку «явно было трудно устоять на месте».

«Поэтому он сделал то, что делают дети: корчил рожи, мял и обнимал лицо отца, исследовал окружающую обстановку. Пока отец говорил, X Æ A-Xii несколько раз его прерывал», — сказано в публикации.

Журналисты добавили, что затем мальчик шепнул что-то сидевшему за столом Трампу. Далее Æ A-Xii встал рядом с главой Белого дома и сунул палец себе в нос. Американский лидер на выходки сына Маска отреагировал спокойно, продолжив беседовать с корреспондентами.

X Æ A-12 Маск появился в семье американского миллиардера и канадской певицы Граймс 4 мая. Это шестой ребёнок бизнесмена и первенец артистки. Позже в соцсетях Граймс пояснила, что в имени мальчика зашифровано название их любимого самолёта-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник сообщало, что в начале 2024 года Маск по меньшей мере в 12-й раз стал отцом. Мать ребёнка — топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис, в 2021 году родила от Маска близнецов.

Кроме того, первая жена предпринимателя Джастин Уилсон родила Маску шестерых детей, один из которых скончался в младенческом возрасте, а певица Граймс — ещё троих.