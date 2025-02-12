В Польше сообщили Киеву плохие новости о переговорах
Депутат сейма Польши Виплер: Киев не пригласят на переговоры по Украине
Варшава, 12 февраля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Представители киевского режима не будут приглашены на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил 12 февраля депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер.
Он также не исключил, что на переговорный процесс могут не пустить и европейские страны.
«То, как закончится конфликт, будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — сказал парламентарий в эфире радиостанции RMF FM.
Виплер предположил, что вопросы урегулирования конфликта «в значительной степени» зависят от США. Он добавил, что по завершении конфликта Украина «будет разрушена».
Как сообщало ИА Регнум, 6 января американский журналист Джексон Хинкл заявил, что любые переговоры по разрешению украинского конфликта должны вести только Россия и США без привлечения Украины. Он допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский является марионеткой западных государств, а потому участие украинской стороны в таком диалоге не нужно.
2 февраля американское издание The Hill написало, что президент РФ Владимир Путин захочет провести прямой саммит с США, исключая участие Украины, чтобы подтвердить статус России как мировой сверхдержавы. В статье утверждалось, что президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность заключения сделки с Россией, которую российский лидер, в свою очередь, видит как шанс добиться условий, выгодных для Москвы.
10 февраля глава Белого дома заявил, что в разрешении конфликта на Украине явно наметился значительный прогресс. Кроме того, он выразил уверенность в том, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.
Президент РФ ранее не раз подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы России.