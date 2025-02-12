Варшава, 12 февраля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Представители киевского режима не будут приглашены на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил 12 февраля депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он также не исключил, что на переговорный процесс могут не пустить и европейские страны.

«То, как закончится конфликт, будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — сказал парламентарий в эфире радиостанции RMF FM.

Виплер предположил, что вопросы урегулирования конфликта «в значительной степени» зависят от США. Он добавил, что по завершении конфликта Украина «будет разрушена».

Как сообщало ИА Регнум, 6 января американский журналист Джексон Хинкл заявил, что любые переговоры по разрешению украинского конфликта должны вести только Россия и США без привлечения Украины. Он допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский является марионеткой западных государств, а потому участие украинской стороны в таком диалоге не нужно.

2 февраля американское издание The Hill написало, что президент РФ Владимир Путин захочет провести прямой саммит с США, исключая участие Украины, чтобы подтвердить статус России как мировой сверхдержавы. В статье утверждалось, что президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность заключения сделки с Россией, которую российский лидер, в свою очередь, видит как шанс добиться условий, выгодных для Москвы.

10 февраля глава Белого дома заявил, что в разрешении конфликта на Украине явно наметился значительный прогресс. Кроме того, он выразил уверенность в том, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.

Президент РФ ранее не раз подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы России.