Энергодар, Запорожская область, 12 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Колонна с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть Запорожскую АЭС, подверглась ударам беспилотников и миномётному обстрелу, сообщила 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

Ранее она проинформировала, что перенесённая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась по вине украинской стороны.

Россия обеспечила подготовку к проведению ротации и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ, но затем движение представителей агентства было заблокировано ВСУ, рассказала Захарова. В условленном месте новая группа экспертов не появилась, и по соображениям безопасности было принято решение об отзыве группы обеспечения ротации и специалистов агентства.

«При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты Секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и миномётному обстрелу. Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров», — отметила официальный представитель МИД.

Киевский режим вновь продемонстрировал недоговороспособность и террористическую сущность, подчеркнула Захарова. Россия продолжит работать с руководством МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасное пребывание представителей агентства на станции, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Захарова сообщала, что МАГАТЭ менее чем за двое суток до начала ротации специалистов на Запорожской АЭС предложило изменить согласованный порядок смены персонала. Предложенные условия представляли недопустимо высокие риски для представителей агентства и российских военных, которые обеспечивают их безопасность, и РФ проинформировала секретариат МАГАТЭ о готовности проводить ротацию по ранее согласованной схеме, но получила отказ, сообщила официальный представитель МИД.

В тот же день постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что МИД Украины лжёт, заявляя, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России. В действительности проблема возникла оттого, что Киев выдвинул новые требования, отметил дипломат.