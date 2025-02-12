Москва, 12 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Киевский режим снова сорвал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Вынуждены сообщить, что перенесённая по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — отметила она.

По словам Захаровой, такими действиями киевский режим лишь демонстрирует свою недоговороспособность и террористическую сущность. Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и делать всё возможное для нейтрализации угроз функционированию ЗАЭС со стороны киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС не произошло из-за недопустимо высоких рисков для представителей агентства и российских военных. Об этом сообщила Захарова.

В тот же день постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что МИД Украины лжёт, заявляя, что ротация персонала была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее отмечал, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира.