МИД сообщил, что Киев снова сорвал ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Захарова: Киев снова сорвал ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва, 12 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Киевский режим снова сорвал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вынуждены сообщить, что перенесённая по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — отметила она.
По словам Захаровой, такими действиями киевский режим лишь демонстрирует свою недоговороспособность и террористическую сущность. Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и делать всё возможное для нейтрализации угроз функционированию ЗАЭС со стороны киевского режима.
Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС не произошло из-за недопустимо высоких рисков для представителей агентства и российских военных. Об этом сообщила Захарова.
В тот же день постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что МИД Украины лжёт, заявляя, что ротация персонала была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России.
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее отмечал, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира.