Москва, 12 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Столичный зоопарк принял более 60 новых видов животных и стал мировым лидером по разнообразию коллекции. Об этом 12 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции — в ней свыше 1200 видов. Среди них редчайшие животные, которых почти не осталось в природе», — написал Собянин.

Он уточнил, что недавно в зоопарке поселились представители 63 видов, в том числе редкие краснокнижные животные. А в 2024 году коллекцию пополнили 300 новых обитателей — их привезли из примерно 20 российских регионов и других стран.

Посетители могут увидеть в зоопарке редчайших амурских леопардов или суматранских орангутанов. Также здесь живут три малайских медвежонка, пятнистые гиены и черный гриф, прибывший из зоопарка Алма-Аты.

В зоосад в Великом Устюге привезли двух белорусских зубров, а на подмосковной территории зоопарка поселились 37 собак, вывезенных из приютов в Курской области.

Собянин напомнил, что 12 февраля Московский зоопарк отмечает день рождения. Его основали 161 год назад, в 1864 году. По этому случаю до 16 февраля на его площадках будут проходить тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Московский зоопарк показал первые кадры с Лучиком — одним из трех малайских медвежат. Сотрудники сняли на видео, как он выходит в игровую комнату. По их словам, у медвежонка очень озорной характер, он живо на все реагирует и более охотно взаимодействует с людьми, чем две девочки-медведицы.

В минувшем году в зоопарке родились более полутора тысяч животных, а еще 300 приехали из других регионов и стран. В их числе такие редкие виды, как гигантский осьминог, беличий саймири, кошачий лемур, бурая гиена и малайский медведь.