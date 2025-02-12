Нефтеюганский район, Югра, 12 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Компания «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий блок «Роснефти») сэкономила 2,3 млрд в 2024 году в рамках реализации программы повышения производственной эффективности. Этого удалось достичь за счёт сокращения стоимости строительства, увеличения межремонтного периода работы нефтяных скважин, снижения энергопотребления и других проектов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» сэкономил 2,3 млрд за счет программ эффективности

Одним из наиболее результативных стал проект, связанный с применением разрезных тройников. Эти устройства позволяют подключать новые кустовые площадки к существующим системам без остановки перекачки продукта по основному трубопроводу. Экономический эффект от его внедрения достиг почти 600 млн рублей.

Другое мероприятие программы направлено на получение дополнительной добычи. Для этого специалисты проводят кислотную обработку призабойной зоны горизонтальных скважин в несколько стадий, используя потокоотклонитель нефти. Эффект от применения этой технологии составил более 600 млн рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» сэкономил 2,3 млрд за счет программ эффективности

На предприятии проводится обучение и обсуждение наиболее успешных технологических решений, которые предлагают сотрудники. От нефтяников поступило более 140 инициатив, направленных на получение дополнительной добычи нефти, снижение затрат и улучшение условий труда.