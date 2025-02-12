Вашингтон, 12 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа «Титан». Об этом сообщает New York Post.

Paul Daly/AP/TASS

«Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало душераздирающую аудиозапись момента взрыва подводного аппарата «Титан», — говорится в статье.

Звук взрыва был зафиксирован регистратором NOAA, расположенным примерно в 1,5 тыс. км от места происшествия. На записи слышен белый шум, за которым следует громкий гул.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж батискафа «Титан», потерпевшего крушение 18 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам «Титаника», незадолго до трагедии подал сигнал «всё в порядке». В последнем сообщении экипажа говорилось, что батискаф сбросил два груза, используемых в качестве балласта, после чего связь окончательно прервалась.

На борту батискафа находились пять человек: основатель и гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Наиболее вероятной причиной крушения «Титан» считают имплозию — внезапное разрушение корпуса под воздействием огромного внешнего давления.