Таллин, 12 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Развитие беспилотных технологий и активное их использование в ВС России создаёт угрозу национальной безопасности Эстонии и всего Североатлантического альянса (НАТО). Об этом говорится в ежегодном отчёте эстонской службы внешней разведки, опубликованном на сайте ведомства.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооружённых силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастёт в ближайшее время», — указано в тексте документа.

В отчёте эстонской СВР также уточняется, что опыт, полученный ВС РФ в ходе украинского конфликта, обеспечит российским военным прочные позиции в долгосрочном развёртывании БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля военная разведка Дании заявила, что крупномасштабные военные действия в Европе возможны уже через пять лет при растущем военном потенциале НАТО. По информации датской разведки, Москва якобы может вести локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев, а через два года станет реальной угрозой для некоторых стран НАТО в Балтийском регионе.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.